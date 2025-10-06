В Тюмени обезвредили три беспилотника близ предприятия

Три беспилотника были обнаружены и обезврежены на территории предприятия в Тюмени в микрорайоне Антипино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в Telegram-канале.
По данным властей, информация об обнаружении дронов поступила вечером 6 октября, на место выехали экстренные службы. В результате, детонация беспилотников была предотвращена.
«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — говорится в сообщении.
Между тем, в Туапсе при отражении атаки беспилотников со стороны Украины на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) пострадали два человека. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.