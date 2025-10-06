Ричмонд
Астроном Еленин раскрыл, что является главной угрозой для человечества

Главным врагом человечества является само человечество — вероятность вымирания всех людей от собственных рук гораздо выше, чем от столкновения с крупным космическим телом. Об этом заявил научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Леонид Еленин.

По словам астронома, если человечеству все-таки удастся «взять себя в руки» и сохранить цивилизацию, то в будущем люди смогут не только колонизировать Солнечную систему, но и научиться перемещаться между звездами.

— Смотрю в будущее со сдержанным оптимизмом. Хочется верить, что мы будем двигаться в космос, — передает слова ученого ТАСС.

При этом исследователи из Корнельского университета утверждают, что конец Вселенной может наступить не из-за бесконечного расширения, а в результате катастрофического Большого сжатия.

До этого специалисты смогли впервые воссоздать процесс, который может в теории стать причиной мгновенного разрушения Вселенной, на квантовом компьютере. Процесс, который они анализировали, именуется коллапсом «ложного вакуума».