Популярная у детей сладость может принести серьезный вред здоровью: о чем речь

В то же время многие россияне стремятся к здоровому образу жизни и правильному питанию, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что люди часто доверяют маркировкам «fit», «eco» или «без сахара» на продуктах. Однако такие товары нередко содержат скрытый сахар, который производители маскируют под другими названиями, например, сироп агавы, фруктовый концентрат, мальтодекстрин или кокосовый сахар. Её слова приводят «Известия».