Популярная у детей сладость может принести серьезный вред здоровью: о чем речь

Жевательная резинка может нанести вред здоровью детей из-за содержания синтетических веществ, подсластителей и консервантов, сообщил химик Андрей Дорохов в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, основа жевательной резинки состоит из нерастворимых полимеров, которые создают угрозу при проглатывании, особенно для маленьких детей. Такие вещества не перевариваются и могут накапливаться в желудке или кишечнике, вызывая проблемы с пищеварением или даже кишечную непроходимость.
Дорохов пояснил, что для детей младше пяти лет регулярное проглатывание даже небольших кусочков жевательной резинки представляет серьезный риск. Кроме того, он отметил, что некоторые подсластители в составе резинки обладают слабительным эффектом, что также опасно для детского организма.
В то же время многие россияне стремятся к здоровому образу жизни и правильному питанию, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что люди часто доверяют маркировкам «fit», «eco» или «без сахара» на продуктах. Однако такие товары нередко содержат скрытый сахар, который производители маскируют под другими названиями, например, сироп агавы, фруктовый концентрат, мальтодекстрин или кокосовый сахар. Её слова приводят «Известия».