Въезд в Кронштадт украсят более 32 тысяч растений

Вдоль дорог установлено свыше 1,3 тыс. малых архитектурных форм, на которых созданы цветники.

Более 32 тыс. растений высадят на въезде в Кронштадт, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Ранее была проведена реконструкция Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, развязки и Цитадельского шоссе в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На въездной зоне появятся 16,5 тыс. однолетних и 16,1 тыс. многолетних растений, таких как гортензии, колокольчики персиколистные, виолы, бегонии, ампельные петунии и другие. Всего установлено более 1,3 тыс. малых архитектурных форм, на которых созданы цветники общей площадью 1689 кв. м.

Оформление проведут на обширной территории, включая Кронштадтское и Цитадельское шоссе, улицы Гидростроителей, Литке, Станюковича, Восстания, Зосимова, Мартынова, Макаровскую, Коммунистическую, набережную Итальянского пруда, Цитадельскую дорогу и другие участки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.