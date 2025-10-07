Пассажирка родила младенца на станции Ташкентского метрополитена

По словам очевидцев, во время дежурства сотруднику внутренних дел, находившемуся в переходе, стало известно о том, что одной из женщин внезапно стало плохо. Он сразу обратился к дежурной по приёму и отправке поездов Наиме Махамаджановой.
Оценив ситуацию, Наима действовала молниеносно: воспользовавшись профессиональными знаниями и навыками, она оперативно оказала первую помощь и буквально на месте приняла роды у пассажирки. После рождения ребёнка Наима перевязала пуповину и простимулировала дыхание новорождённого, оказывая все необходимые послеродовые меры.
Пока к станции спешили скорая помощь и родственники (ожидание заняло около 10 минут), сотрудники метро поддерживали женщину и малыша, контролируя их состояние и обеспечивая безопасность.
На данный момент жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает — их благополучно доставили в больницу.