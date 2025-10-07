Ричмонд
Пассажирка родила младенца на станции Ташкентского метрополитена

Vaib.uz (Узбекистан. 6 октября). Сегодня на станции метро «Гафур Гулям» в Ташкенте произошло необычное и трогательное событие: одна из пассажирок родила здесь малыша.

Источник: Vaib.Uz

По словам очевидцев, во время дежурства сотруднику внутренних дел, находившемуся в переходе, стало известно о том, что одной из женщин внезапно стало плохо. Он сразу обратился к дежурной по приёму и отправке поездов Наиме Махамаджановой.

Оценив ситуацию, Наима действовала молниеносно: воспользовавшись профессиональными знаниями и навыками, она оперативно оказала первую помощь и буквально на месте приняла роды у пассажирки. После рождения ребёнка Наима перевязала пуповину и простимулировала дыхание новорождённого, оказывая все необходимые послеродовые меры.

Пока к станции спешили скорая помощь и родственники (ожидание заняло около 10 минут), сотрудники метро поддерживали женщину и малыша, контролируя их состояние и обеспечивая безопасность.

На данный момент жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает — их благополучно доставили в больницу.