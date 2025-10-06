Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

Согласно указу, утверждается перечень сведений о ценных бумагах, которые необходимо предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проверках в целях противодействия коррупции. Это должны будут делать держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Указ вступает в силу со дня его подписания.