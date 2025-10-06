Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

Указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции вступает в силу со дня его подписания.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, утверждается перечень сведений о ценных бумагах, которые необходимо предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проверках в целях противодействия коррупции. Это должны будут делать держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подчеркнул необходимость поддержания высоких темпов борьбы с коррупцией.