Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, утверждается перечень сведений о ценных бумагах, которые необходимо предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проверках в целях противодействия коррупции. Это должны будут делать держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подчеркнул необходимость поддержания высоких темпов борьбы с коррупцией.