Российский рэпер Macan явился в военкомат: что об этом известно

Российский рэпер Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, явился в военкомат и получил повестку. Об этом он сам написал на личной странице в соцсетях.
Ранее в Сети появилась информация о том, что артист проигнорировал шесть повесток в военкомат и в случае получения седьмой повестки ему могла бы грозить статья за уклонение от службы. Косолапов заявил, что он ни от кого не прятался и уже скоро отправится на службу.
«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он.
В мае текущего года на воинскую службу отправился 26-летний актер Глеб Калюжный. До этого в СМИ писали, что в отношении звезды сериала «Вампиры средней полосы» было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы, поскольку он не являлся по повесткам без законных оснований.