Российский рэпер Macan явился в военкомат: что об этом известно

Ранее в Сети появилась информация о том, что артист проигнорировал шесть повесток в военкомат и в случае получения седьмой повестки ему могла бы грозить статья за уклонение от службы. Косолапов заявил, что он ни от кого не прятался и уже скоро отправится на службу.