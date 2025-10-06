Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще пять компаний стали резидентами Омского регионального бизнес-инкубатора

Центр специализируется на создании благоприятных условий для развития малых предприятий.

Статус резидентов Омского регионального бизнес-инкубатора получили пять новых компаний, сообщили в правительстве Омской области. Центр специализируется на создании благоприятных условий для развития малых предприятий и отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Среди новых резидентов — компании «Энтеральное питание», «Энерголидер», «Сервис Кэпитал» и другие.

Генеральный директор предприятия «Энерголидер» Олег Ананьев объединил свой IT-опыт с практикой в энергетике. Его компания специализируется на интеллектуальных системах учета. Основной упор делается на внедрение продукции омского производителя «Мир».

«Мы оказываем комплексные услуги: не просто продаем счетчики, а проектируем, монтируем и налаживаем всю систему, а также предоставляем гарантийное обслуживание. Для нас крайне важно, чтобы наши решения реально снижали издержки заказчиков», — отметил Ананьев.

Еще один новый резидент бизнес-инкубатора успешно решает главную задачу интернет-торговли — максимальное увеличение скорости доставки.

«Если вы заказываете товар, который есть на нашем складе в Омске, то сегодня ваш заказ поступает в систему, а завтра вы получаете его в пункте выдачи. Такая скорость — это прямой экономический эффект для бизнеса. Предприниматели, которые работают с нами, получают значительно более высокую оборачиваемость товара», — рассказал генеральный директор компании «Сервис Кэпитал» Константин Андрейко.

Андрей Жучков построил бизнес на собственном хобби. Он производит редкие аксессуары для охоты и рыбалки, которые сложно найти в обычных магазинах. Индивидуальный предприниматель сейчас занимается изготовлением товаров на заказ и переходит на мелкосерийное производство. Ближайшая задача — выход на продажи через маркетплейсы.

Напомним, Омский региональный бизнес-инкубатор оказывает поддержку малым предприятиям, помогая им развиваться.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.