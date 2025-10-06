Еще пять компаний стали резидентами Омского регионального бизнес-инкубатора

«Если вы заказываете товар, который есть на нашем складе в Омске, то сегодня ваш заказ поступает в систему, а завтра вы получаете его в пункте выдачи. Такая скорость — это прямой экономический эффект для бизнеса. Предприниматели, которые работают с нами, получают значительно более высокую оборачиваемость товара», — рассказал генеральный директор компании «Сервис Кэпитал» Константин Андрейко.