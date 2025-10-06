Еще пять компаний стали резидентами Омского регионального бизнес-инкубатора

Статус резидентов Омского регионального бизнес-инкубатора получили пять новых компаний, сообщили в правительстве Омской области. Центр специализируется на создании благоприятных условий для развития малых предприятий и отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Среди новых резидентов — компании «Энтеральное питание», «Энерголидер», «Сервис Кэпитал» и другие.
Генеральный директор предприятия «Энерголидер» Олег Ананьев объединил свой IT-опыт с практикой в энергетике. Его компания специализируется на интеллектуальных системах учета. Основной упор делается на внедрение продукции омского производителя «Мир».
«Мы оказываем комплексные услуги: не просто продаем счетчики, а проектируем, монтируем и налаживаем всю систему, а также предоставляем гарантийное обслуживание. Для нас крайне важно, чтобы наши решения реально снижали издержки заказчиков», — отметил Ананьев.
Еще один новый резидент бизнес-инкубатора успешно решает главную задачу интернет-торговли — максимальное увеличение скорости доставки.
«Если вы заказываете товар, который есть на нашем складе в Омске, то сегодня ваш заказ поступает в систему, а завтра вы получаете его в пункте выдачи. Такая скорость — это прямой экономический эффект для бизнеса. Предприниматели, которые работают с нами, получают значительно более высокую оборачиваемость товара», — рассказал генеральный директор компании «Сервис Кэпитал» Константин Андрейко.
Андрей Жучков построил бизнес на собственном хобби. Он производит редкие аксессуары для охоты и рыбалки, которые сложно найти в обычных магазинах. Индивидуальный предприниматель сейчас занимается изготовлением товаров на заказ и переходит на мелкосерийное производство. Ближайшая задача — выход на продажи через маркетплейсы.
Напомним, Омский региональный бизнес-инкубатор оказывает поддержку малым предприятиям, помогая им развиваться.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.