Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю: что это дает

По словам врача, от качества питания зависит состояние микрофлоры кишечника. Эта микрофлора вырабатывает важные вещества, такие как серотонин, дофамин, мелатонин и гамма-аминомасляная кислота, которые регулируют настроение и сон. Неправильное питание может привести к нехватке этих веществ, что вызывает тревожность, проблемы со сном, усталость и эмоциональную нестабильность, отметила специалист.