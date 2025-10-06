Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю: что это дает

Питание человека напрямую влияет на его психологическое состояние и здоровье, сообщила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседе с Lenta.ru. Она объяснила, как правильно составлять рацион, чтобы снизить риск ментальных расстройств.
По словам врача, от качества питания зависит состояние микрофлоры кишечника. Эта микрофлора вырабатывает важные вещества, такие как серотонин, дофамин, мелатонин и гамма-аминомасляная кислота, которые регулируют настроение и сон. Неправильное питание может привести к нехватке этих веществ, что вызывает тревожность, проблемы со сном, усталость и эмоциональную нестабильность, отметила специалист.
Чтобы поддерживать здоровье, Головчанская советует сделать рацион разнообразным. По её мнению, человек должен включать в меню около 50 разных продуктов за неделю. Это обеспечивает поступление клетчатки, необходимой для полезных бактерий, а также всех нужных микро- и макроэлементов.
Основу питания должна составлять растительная пища, а мясо следует употреблять в небольших количествах. Такие рекомендации подтверждаются выводами экспертов, пишет Life.ru. Специалисты советуют отдавать предпочтение растительной диете, ограничивая продукты животного происхождения. Также они рекомендуют сократить потребление сахара, соли и насыщенных жиров.