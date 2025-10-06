Ричмонд
Украина ввела санкции против уфимской компании «Нефтеавтоматика»

Десятилетние ограничения включают заморозку активов и запрет на торговые операции.

Источник: Комсомольская правда

Президент Украины Владимир Зеленский ввел десятилетние санкции в отношении уфимской компании «Нефтеавтоматика». Под ограничения также попал генеральный директор предприятия Филипп Панебратец.

Согласно утвержденным мерам, вводится блокировка активов компании на территории Украины и полный запрет на проведение каких-либо торговых операций с организацией. Санкционный пакет будет действовать в течение десяти лет.

На сайте «Нефтеавтоматики» сказано, что компания занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против уфимского НИИ «Солитон».

