Украина ввела санкции против уфимской компании «Нефтеавтоматика»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел десятилетние санкции в отношении уфимской компании «Нефтеавтоматика». Под ограничения также попал генеральный директор предприятия Филипп Панебратец.
Согласно утвержденным мерам, вводится блокировка активов компании на территории Украины и полный запрет на проведение каких-либо торговых операций с организацией. Санкционный пакет будет действовать в течение десяти лет.
На сайте «Нефтеавтоматики» сказано, что компания занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств.
Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против уфимского НИИ «Солитон».
