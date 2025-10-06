В Ростовской области фермеров предупредили о нашествии картофельной моли

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, жизненный цикл картофельной моли тесно связан с картофелем. Бабочки откладывают яйца непосредственно на клубни или вблизи них, а вылупившиеся личинки проникают внутрь, прогрызая ходы и питаясь мякотью. В результате картофель портится, теряет вид и становится непригодным для реализации, что бьет по карману и нервам тех, кто вкладывается в урожай.