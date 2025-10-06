Ричмонд
В Ростовской области фермеров предупредили о нашествии картофельной моли

В Ростовской области урожай картошки может пострадать из-за вредителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалисты в сфере сельского хозяйства бьют тревогу: аграрии должны быть готовы к встрече с опасным вредителем — картофельной молью. Это крошечное, но крайне опасное насекомое представляет серьезную угрозу для овоща, и его нашествие может обернуться настоящей катастрофой для местных фермеров.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, жизненный цикл картофельной моли тесно связан с картофелем. Бабочки откладывают яйца непосредственно на клубни или вблизи них, а вылупившиеся личинки проникают внутрь, прогрызая ходы и питаясь мякотью. В результате картофель портится, теряет вид и становится непригодным для реализации, что бьет по карману и нервам тех, кто вкладывается в урожай.

— Эффективная борьба с картофельной молью требует комплексного подхода, включающего в себя как профилактические меры, так и своевременное применение защитных средств. К профилактическим мерам относятся использование здорового посадочного материала, соблюдение севооборота, уничтожение сорняков, а также дезинфекция хранилищ, — сказали в ведомстве.

