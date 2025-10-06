Выставка к 645-летию Куликовской битвы продлится в Петербурге до 5 ноября

Работа выставки «“На берегах Непрядвы”: 645 лет Куликовской битве» в Новом здании Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга завершится 5 ноября. Экспозицию организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Посетители смогут ознакомиться с такими изданиями, как «История российская от древнейших времен» князя Михаила Щербатова, «Краткой российской летописец с родословием» Михаила Ломоносова, «История государства Российского» Николая Карамзина. Также представлена копия рукописи «Задонщина» — памятника древнерусской литературы, созданного на рубеже XIV-XV веков и рассказывающего о победе русских войск на Куликовом поле.
Часть выставки посвящена трудам историков и памяти о битве, его отражению в искусстве, литературных произведениях и кино.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.