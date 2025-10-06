Для учащихся школы № 544 Санкт-Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс организовали для учащихся школы № 544 Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
Под руководством шеф-поваров предприятия «Комбинат питания НЕВА» ребята учились готовить фруктовое желе. Повара не только показали всю технологию приготовления, но и рассказали о пользе натуральных ингредиентов. Школьники самостоятельно смешивали фруктовые соки и украшали десерты ягодами.
Отметим, такие мероприятия помогают детям понять, что полезная еда может быть вкусной, а приготовление пищи — увлекательным и творческим процессом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.