Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Просьба президента России Владимира Путина к лидерам думских фракций думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми, является ключевым ориентиром для работы депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме 18 сентября попросил их всегда думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми.
«Эти слова президента — ключевой ориентир для работы всех депутатов», — сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что Володин вручил членам Совета Госдумы отпечатанные экземпляры цитаты Путина, прозвучавшей на встрече с руководителями политических фракций.