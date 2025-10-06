Преставление Сергия Радонежского: житие преподобного, о чем молиться

Вечером, перед сном, стоит вновь обратиться к молитве, вспоминая подвиг преподобного и прося его заступничества. Это время можно посвятить духовному чтению — как житий святых, так и Евангелия — и размышлениям о том, как лучше жить в соответствии с Божьей волей.