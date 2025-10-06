Преставление Сергия Радонежского: житие преподобного, о чем молиться

Сергий Радонежский — одна из величайших духовных фигур православной церкви.
Преподобный Сергий Радонежский — один из самых почитаемых святых православной церкви, подвижник и духовный вдохновитель русского народа, основатель Троице-Сергиевой лавры. Его жизнь и наследие оставили неизгладимый след в истории России, а память о нем чтится во всем православном мире. День преставления Сергия Радонежского отмечается православными 25 сентября (8 октября по новому стилю). Житие, чудеса и молитвы Сергию Радонежскому — в материале URA.RU.
Житие преподобного Сергия Радонежского.
Своим примером Сергий доказал, что любовь — сильнее оружия, а молитва — путь к мируФото: Анонимный автор/wikipedia.org/Общественное достояние.
Преподобный Сергий родился в 1314 году в знатной семье бояр Кирилла и Марии в селе Варницы под Ростовом. В миру он носил имя Варфоломей. С самого детства выделялся необычным духовным настроем: уже младенцем был строг в посте и отказался от молока матери по средам и пятницам.
Жизнь его была полна трудностей: особенно тяжело давалось учение. Варфоломею не удавалось быстро освоить грамоту, буквы и слова давались ему с большим трудом. Родственники и соседи считали его медлительным, но сам мальчик упорно стремился к знаниям и горячо молился о помощи.
Переломным моментом стала встреча с мудрым старцем-иноком, который благословил Варфоломея и дал ему кусочек просфоры. Старец предсказал, что Господь откроет ему ум к учению. После этого мальчик стал быстро постигать науки, превзойдя своих сверстников. Этот эпизод навсегда остался в народной памяти, и к преподобному Сергию стали обращаться с молитвой о помощи в учебе.
В 24 года Варфоломей принял постриг, получив имя Сергий, и удалился в лесную пустынь на гору Маковец, где вместе с братом Стефаном основал скит. Жизнь там была суровой: не было дорог, жилья, достатка, близких людей. Стефан не выдержал лишений и ушел, а Сергий остался, посвятив себя посту, молитве и труду. Именно здесь зародилась будущая Свято-Троицкая лавра — центр духовного возрождения Руси.
Сергий Радонежский прожил жизнь в строгом аскетизме, смирении и молитве, воспитывая вокруг себя учеников, основывая монастыри и вдохновляя целые поколения.
Чем знаменит Сергий Радонежский.
Сергий Радонежский стал символом монашеского подвига и духовной силы. Он известен не только как основатель Троице-Сергиевой лавры, но и как учитель молитвы и духовного делания. Среди его главных заслуг:
Создание общежительного устава, при котором монахи жили общиной, деля имущество и труд. Это стало революцией в монашеском укладе и примером для других обителей. Поддержка духовного просвещения: при Сергии монахи начали активно заниматься книгописанием, иконописью и строительством храмов. Личный пример смирения, трудолюбия и бескорыстия — Сергий сам выполнял монастырскую работу, помогая братии. Наставничество и воспитание целого поколения духовных лидеров, среди которых были основатели новых обителей и святители Русской церкви.
Радонежский жил в не простые для страны временаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Сергий стал живым символом подвига, к которому обращаются верующие за помощью в самых разных жизненных ситуациях — особенно в учебе, духовных исканиях и трудностях.
Что сделал Сергий Радонежский для Руси.
В истории Руси преподобный Сергий занимает особое место как духовный наставник и миротворец. Его вклад в жизнь страны был многогранен:
Духовное возрождение. Преподобный Сергий значительно усилил развитие монашества, заложив основы общежительного монастыря, который впоследствии превратился в важный очаг духовной жизни и культурного развития.
Содействие объединению русских земель. Сергий Радонежский принимал участие в мирных переговорах между князьями, внося вклад в укрепление идеи единства Руси и способствуя преодолению междоусобиц.
Благословение перед Куликовской битвой. Накануне решающего сражения с ордынскими войсками Сергий дал благословение великому князю Дмитрию Донскому и его армии, став духовным символом и вдохновителем борьбы за независимость.
Радонежский повлиял не только на церковную жизнь, но и на формирование русского государства и национального единстваФото: Сергей Бобылев/ТАСС.
Формирование культурного центра. При Сергии и его последователях Троице-Сергиева лавра стала значимым центром книжного дела, иконописи и архитектуры, сыграв важную роль в воспитании многих выдающихся религиозных деятелей Руси.
О чем молятся преподобному Сергию Радонежскому.
Преподобный Сергий Радонежский — заступник и молитвенник перед Богом. Верующие обращаются к нему с многочисленными просьбами о:
помощи в учебе и духовном просвещении;терпении и силе преодолевать трудности;защите от искушений и зла;помощи в делах духовных и житейских.
Сергию Радонежскому молятся о мире и даровании разумаФото: Илья Московец © URA.RU.
Слова молитвы могут быть как из молитвослова, так и собственными, например:
«Преподобный отче Сергие, моли Бога за меня, даруй мне терпение, разум и силы, чтобы выполнить свое дело с усердием».
«Любовью ко Христу пораженный, и за Ним с неуклонной волей следуя, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, преподобный, и как солнце Отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: “Радуйся, Сергий Богомудрый!”».
«Сегодня светло радуется царствующий город Москва, как лучезарным сиянием, молниями чудес твоих озаряем, всю вселенную созывает прославить тебя, Богомудрый Сергий. Почитаемая и славная обитель же твоя, которую во Имя Святой Троицы ты создал многими трудами твоими, отче, имея у себя стада учеников твоих, наполняется торжеством и радостью. Мы же, празднуя преславное обретение священных мощей твоих, сокрытых в земле, как благоухающий цветок и благовонное кадило, благоговейно их целуя, различные исцеления получаем и по твоим молитвам удостаиваемся прощения грехов, отче преподобный Сергий, моли Святую Троицу о спасении душ наших».
Чудеса Сергия Радонежского.
Житие Сергия наполнено свидетельствами чудес и подвигов. Среди них:
исцеление больных одним прикосновением;дар прозорливости и духовного видения, включая явление Богородицы;обретение источника с целительной водой;милосердие к животным, особенно дружба с медведем;способность изгонять бесов молитвой;духовное наставление монахов и мирян через личный пример смирения и труда.
Эти чудеса сделали Сергия Радонежского не только святым, но и народным учителем, к которому обращаются за помощью и утешением.
Преставление Сергия Радонежского.
В 1392 году, достигнув глубокой старости и предвидя кончину, Сергий Радонежский передал игуменство Троице-Сергиевой лавры своему ученику Никону. Последние месяцы жизни он провел в молитве, наставлениях и безмолвии.
25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года преподобный отошел ко Господу. Перед смертью он дал братии духовное завещание: хранить православие, любовь, единомыслие, смирение и помощь ближним.
Сергий Радонежский предвидел свою кончинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В этот день верующие вспоминают святого, читают его житие, молятся у его икон и мощей, прося заступничества и помощи. День преставления Сергия Радонежского стал днем духовного наставления и напоминания о важности молитвы и подвига.
Где находятся мощи Сергия Радонежского.
После смерти преподобного Сергия его братия хотела похоронить его на общем монастырском кладбище, но митрополит Киприан постановил положить мощи в Троицком храме лавры, чтобы верующие могли почитать их.
Место явления Богородицы Сергию РадонежскомуФото: Реликварий Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Ssanny1885/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0.
До сих пор мощи Сергия Радонежского пребывают в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Место его упокоения стало святыней и центром духовного паломничества. Каждый год тысячи людей приходят сюда, чтобы приложиться к мощам и вознести молитву.
Как верующему провести 8 октября 2025.
В день преставления преподобного Сергия Радонежского верующему важно настроить душу на особый лад, проникнуться духом памяти о святом подвижнике и посвятить время размышлению о его жизни, подвиге и заветах.
Начинать день стоит с молитвы — не обязательно сложной или длинной, но искренней, исходящей от сердца. Можно обратиться к преподобному словами из молитвослова или своими словами, прося его о помощи, духовной крепости, смирении и наставлении на путь истины.
Особое значение имеет участие в церковной службе, если есть возможность посетить храм, где в этот день совершается память святого. В храме можно приложиться к иконе Сергия Радонежского, поставить свечу за здравие близких и за свое духовное возрастание, а также помолиться о помощи в испытаниях и укреплении веры.
Хороший повод задуматься о собственной духовной жизниФото: Илья Московец © URA.RU.
День лучше провести в размышлениях о духовных ценностях, о том, что значит жить в согласии с Божьей волей и как применять в своей жизни заветы святого. Можно почитать житие преподобного, вспомнить о его смирении, любви к ближним, трудах и молитве. Желательно воздержаться от суеты, пустых разговоров и бездумных дел, направив внимание внутрь себя, в молитвенное созерцание.
День преставления преподобного Сергия Радонежского — повод задуматься о своей собственной духовной жизни:
какие стремления и поступки приближают к Богу, а какие — отвлекают.
Полезно в этот день уделить время и добрым делам — помощь нуждающимся, внимание к близким, проявление милосердия. Эти поступки в духе святого Сергия, который всю жизнь учил служению и любви, становятся живой молитвой и выражением благодарности Богу за Его дары.
Вечером, перед сном, стоит вновь обратиться к молитве, вспоминая подвиг преподобного и прося его заступничества. Это время можно посвятить духовному чтению — как житий святых, так и Евангелия — и размышлениям о том, как лучше жить в соответствии с Божьей волей.