На Молдову идут сильнейшие дожди и холод: Ждет ли нас повторение стихийных бедствий как в Одессе и Болгарии — синоптики призвали не выходить из дома без лишней надобности

Пик непогоды ожидается 7 и 8 октября.

На Молдову обрушится мощный атмосферный фронт, который принесёт продолжительные дожди, резкое похолодание и сильный ветер.

В течение суток ожидаются ливни, местами — с выпадением до 50−90 литров осадков на квадратный метр.

Государственная гидрометеослужба объявила жёлтое предупреждение о дожде: на всей территории страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия, повышенный риск подтоплений и затруднений на дорогах.

В Кишинёве температура днём не превысит 9−12 °C, небо будет полностью затянуто тучами, а ветер усилится до порывов. Синоптики советуют гражданам по возможности оставаться дома и не выходить без необходимости. Прогноз вызывает тревогу из-за схожести с погодными сценариями последних катастроф в Одессе и Болгарии, где проливные дожди привели к масштабным наводнениям. Однако специалисты отмечают, что интенсивность осадков в Молдове ожидается умеренной, и при готовности коммунальных служб и населения серьёзных последствий можно избежать. Главный совет на ближайшие дни — проявлять осторожность, следить за обновлениями прогноза и избегать перемещений по низинным или потенциально затопляемым участкам.

Погода на ближайшее время.