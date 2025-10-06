На Молдову идут сильнейшие дожди и холод: Ждет ли нас повторение стихийных бедствий как в Одессе и Болгарии — синоптики призвали не выходить из дома без лишней надобности

В Кишинёве температура днём не превысит 9−12 °C, небо будет полностью затянуто тучами, а ветер усилится до порывов. Синоптики советуют гражданам по возможности оставаться дома и не выходить без необходимости. Прогноз вызывает тревогу из-за схожести с погодными сценариями последних катастроф в Одессе и Болгарии, где проливные дожди привели к масштабным наводнениям. Однако специалисты отмечают, что интенсивность осадков в Молдове ожидается умеренной, и при готовности коммунальных служб и населения серьёзных последствий можно избежать. Главный совет на ближайшие дни — проявлять осторожность, следить за обновлениями прогноза и избегать перемещений по низинным или потенциально затопляемым участкам.