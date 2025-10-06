Отдельный закон или альтернатива? Каким будет правовое регулирование технологий ИИ

Огромные ожидания по повышению качества жизни связывают сегодня с искусственным интеллектом. И это оправданно. ИИ способен обрабатывать гигантские массивы данных в экономике, медицине, ускорять научные открытия. Ведущие страны мира стремятся совершить интеллектуальный рывок и завоевать технологическое лидерство. Однако это одна сторона медали. А вторая — серьезные вызовы, которые несет использование искусственного интеллекта. Взять хотя бы такие риски, как фейковые новости, синтезированные медиа, проблемы с безопасностью персональных данных. Поэтому крайне необходимо правовое регулирование деятельности в этой сфере.
Модельный закон — как основа.
Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ, в работе которой самое активное участие принимают члены Совета Республики, в свое время инициировала разработку проекта модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта». Разработчиком законопроекта выступил Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси.
Непосредственно решение об утверждении модельного законопроекта было принято на заседании МПА СНГ 18 апреля 2025 года с участием членов Совета Республики, входящих в состав данного интеграционного объединения. Модельный закон направлен на обеспечение гарантированной безопасности использования систем искусственного интеллекта, ориентируясь на приоритет человека и улучшение качества его жизни, безопасности, а также повышение эффективности национальных экономик. Положениями закона определена ответственность за нарушение требований в данной деятельности.
В Беларуси законодательные акты, регламентирующие сферу искусственного интеллекта, пока не приняты. Именно поэтому сегодняшнее заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики посвятили теме использования технологий искусственного интеллекта, оно прошло на площадке главной научной организации страны — Национальной академии наук Беларуси.
У разных стран разные подходы.
«Все вопросы, связанные с регулированием общественных отношений, тем более когда цифровые технологии бурно врываются в наши общественные отношения и серьезно влияют на текущую жизнь, конечно, находятся в фокусе внимания законодателей. Сегодня на заседании экспертно-консультативного совета мы проанализировали подходы, которые есть в мире по регулированию новаций, имеющихся в нашей повседневной жизни, в первую очередь с точки зрения правовой формализации», — отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец.
Китай, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация — у каждой из этих высокоразвитых стран собственное видение и собственный подход к правовой регламентации правоотношений, основанных на использовании технологий искусственного интеллекта. И подход разный, учитывающий особенности экономического и социального развития каждой из этих стран. «Нам важно быть в русле этих процессов и не отставать», — подчеркнул Сергей Сивец.
Участники заседания обсудили модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта» и то, насколько его положения могут быть имплементированы в национальное законодательство. Эксперты размышляют над вопросом: целесообразна ли разработка отдельного закона о технологиях искусственного интеллекта либо стоит предусмотреть альтернативные способы регулирования таких отношений (например, через принятие технических нормативных правовых актов, через вопросы, связанные с техническими стандартами).
«Безусловно, я не случайно сказал про различные подходы. Некоторые страны, которые дальше продвинулись в развитии технологий искусственного интеллекта, идут по экспериментальному правовому регулированию, в первую очередь через локальные правовые акты организаций-разработчиков, и пока не подходят к национальному законодательству», — заметил сенатор.
Свою мысль он пояснил следующим. Технологии искусственного интеллекта — это не сами общественные отношения, а именно инструмент, который так или иначе интегрируется в уже сложившиеся общественные отношения в экономической, социальной сферах, в частности, автомобилестроении, авиастроении, здравоохранении, образовании и т.д. Эти технологии бурно внедряются в общественную жизнь, но при этом не перестают быть технологиями.
Поэтому и существует несколько подходов к необходимости формализации этих отношений, отметил Сергей Сивец. При этом, с одной стороны, это не должно стать препятствием для развития прогрессивных технических решений в общественной жизни, научно-технического прогресса. С другой стороны, важно предусмотреть такие механизмы, которые бы предупреждали нарушение фундаментальных прав жителей той или иной страны. Вопрос заключается в том, чтобы найти ту самую золотую середину.
А что с авторским правом?
Отдельный проблемный вопрос — авторское право на объекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Сергей Сивец считает, что этот вопрос необходимо урегулировать после того, как будет определена база: дефиниции, понятия, принципы, система использования технологии искусственного интеллекта.
«Это основа, базис, на который в дальнейшем будет проецироваться изменение законодательства, в том числе в отношении специальных актов в части защиты авторских прав, интеллектуальной собственности, — уверен сенатор. — Как Конституция является основой всей правовой системы государства, так и закон о технологиях искусственного интеллекта (либо иной, возможно, правовой акт) явится той основой, на которой в дальнейшем будут совершенствоваться и другие законодательные акты, в том числе закон “Об авторском праве и смежных правах”.
Вместе с тем в Беларуси разрабатывается концепция развития искусственного интеллекта. По словам министра связи и информатизации Кирилла Залесского, активно используется в первую очередь российский и китайский опыт.
«За последний месяц группа экспертов объехала практически все достойные центры и в России, и в Китае, и Казахстане. Нам, безусловно, важен опыт тех стран, которые находятся примерно в равных условиях с Беларусью и развернули уже систему искусственного интеллекта, — сказал министр. — В дальнейшем мы планируем внедрять интеллектуальных агентов в различные государственные информационные системы, цифровые платформы на благо наших жителей и на благо экономики Беларуси».
Собственный ИИ?
Что касается развития собственных технологий искусственного интеллекта, как правило, это крупная корпоративная или страновая задача, отметила начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.
«Искусственный интеллект — сейчас такая намоленная история. Естественно, наши резиденты стремятся быть на острие новых технологий и использовать их в своей работе, — сказала она. — Относительно разработки новой модели искусственного интеллекта, это, конечно, задача не для одного резидента. Это, как правило, крупная корпоративная или страновая задача. На мой взгляд, наша позиция — максимально осознанно и максимально эффективно использовать то, что нарабатывают другие».
Вместе с тем определенное сотрудничество с иностранными государствами наблюдается. Впрочем, следует понимать, что основные игроки на этом поле — США и Китай — борются фактически между собой. Они вовсе не настроены на то, чтобы раздавать свои наработки кому-либо. Обольщаться по этому поводу не стоит.
Белорусским законодателям предстоит работать над дальнейшим правовым регулированием данной деятельности. И результаты сегодняшнего заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики будут использованы в этой работе.
БЕЛТА. -0-