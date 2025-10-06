Отдельный закон или альтернатива? Каким будет правовое регулирование технологий ИИ

«Все вопросы, связанные с регулированием общественных отношений, тем более когда цифровые технологии бурно врываются в наши общественные отношения и серьезно влияют на текущую жизнь, конечно, находятся в фокусе внимания законодателей. Сегодня на заседании экспертно-консультативного совета мы проанализировали подходы, которые есть в мире по регулированию новаций, имеющихся в нашей повседневной жизни, в первую очередь с точки зрения правовой формализации», — отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец.