Рэпер Macan отправится на срочную службу

Рэпер Macan опубликовал фото из пункта призыва на военную службу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.

Macan вечером в понедельник опубликовал фотографию в своем акаунте в соцсети Instagram* на входе в единый пункт призыва Москвы.

«Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он в своем Telegram-канале.

В этом году Macan исполнилось 23 года, однако в армии артист не служил.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что за этот года музыканту было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.