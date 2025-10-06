В московском районе Крюково построили детский сад с бассейном

Детский сад с бассейном построили в районе Крюково Зеленограда в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый объект площадью 5,2 тысячи квадратных метров построили на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде. В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами. В здании разместили пищеблок полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн с сопутствующими помещениями и оборудованием. Детский сад стал частью городской системы образования и уже принял первых воспитанников», — отметил Ефимов.
При строительстве детского сада на Георгиевском проспекте были учтены высокие требования, которые предъявляет столица к социальной инфраструктуре. Во дворе учреждения провели благоустройство и высадили деревья и кустарники.
«На прилегающей территории установили теневые навесы, проложили пешеходные дорожки, обустроили игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы, организовали места для хранения колясок, санок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.