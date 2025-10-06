В московском районе Крюково построили детский сад с бассейном

«Новый объект площадью 5,2 тысячи квадратных метров построили на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде. В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами. В здании разместили пищеблок полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн с сопутствующими помещениями и оборудованием. Детский сад стал частью городской системы образования и уже принял первых воспитанников», — отметил Ефимов.