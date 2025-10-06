Фон дер Ляйен заранее обвинила депутатов, выражающих недоверие ЕК, в поддержке РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заблаговременно обвинила депутатов, которые планируют проголосовать за вотум недоверия комиссии, в поддержке России. Соответствующие заявления она сделала в рамках речи на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей Еврокомиссии в преддверии предстоящего 9 октября голосования по двум вотумам недоверия, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.
По ее словам, российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии дискуссионного клуба «Валдай», якобы «не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе, которые делают за него его работу». Она утверждает, что в своем обращении президент РФ обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине. При этом такие заявления от фон дер Ляйен произошли после официального заявления пресс-службы ЕК о том, что комиссия якобы «не следила за выступлением президента РФ».
Кроме того, Фон дер Ляйен переложила вину за якобы инициированные вотумы недоверия против ЕК на Россию. Она утверждает, что Москва «настраивает европейцев друг против друга», передает ТАСС.
Политик неоднократно оказывалась в центре скандалов. 14 мая суд в ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении еврокомиссара «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, для «оголтелых русофобов» начинается «спидошлиц».