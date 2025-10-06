Фон дер Ляйен заранее обвинила депутатов, выражающих недоверие ЕК, в поддержке РФ

По ее словам, российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии дискуссионного клуба «Валдай», якобы «не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе, которые делают за него его работу». Она утверждает, что в своем обращении президент РФ обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине. При этом такие заявления от фон дер Ляйен произошли после официального заявления пресс-службы ЕК о том, что комиссия якобы «не следила за выступлением президента РФ».