Ходжаев: в Беларуси рассчитывают на расширение сотрудничества с Оманом в области медицины

Александр Ходжаев подчеркнул, что с оманской стороны есть заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества с Беларусью в области медицины. Это подтверждают и неоднократные визиты в Минск министра здравоохранения Султаната Оман Хиляль бин Али Аль Сабти. Он врач и лично перенимал опыт в центре трансплантологии, посещал и высоко оценивал уровень оказания медпомощи и реабилитации в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь, познакомился с достижениями отечественных специалистов в области онкологии и кардиологии, с возможностями фармпроизводства. «Мы смогли показать научные достижения, наши мировые достижения, которые на сегодняшний день общепризнаны. И мы можем это использовать в рамках экспорта услуг, для привлечения инвестиций», — сказал Александр Ходжаев.