Ходжаев: в Беларуси рассчитывают на расширение сотрудничества с Оманом в области медицины

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают на расширение сотрудничества с Оманом в области медицины. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Александр Ходжаев по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом и церемонии обмена текстами подписанных двусторонних документов, передает корреспондент БЕЛТА.
Пакет документов о сотрудничестве подписан между Беларусью и Оманом.
Меморандум о взаимопонимании в области обмена научным, медицинским и исследовательским опытом заключен между белорусским РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова и Национальным онкологическим центром Омана при университете Султана Кабуса.
Министр здравоохранения назвал этот документ основополагающим для сотрудничества в области онкологии и перспективным для дальнейшего расширения взаимодействия по другим направлениям здравоохранения. «Я думаю, что это только начало. По онкологии мы имеем мировые достижения. И в дальнейшем мы сможем расширить это (сотрудничество с Оманом. — Прим. БЕЛТА) и на другие наши векторы», — сказал он.
Александр Ходжаев подчеркнул, что с оманской стороны есть заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества с Беларусью в области медицины. Это подтверждают и неоднократные визиты в Минск министра здравоохранения Султаната Оман Хиляль бин Али Аль Сабти. Он врач и лично перенимал опыт в центре трансплантологии, посещал и высоко оценивал уровень оказания медпомощи и реабилитации в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь, познакомился с достижениями отечественных специалистов в области онкологии и кардиологии, с возможностями фармпроизводства. «Мы смогли показать научные достижения, наши мировые достижения, которые на сегодняшний день общепризнаны. И мы можем это использовать в рамках экспорта услуг, для привлечения инвестиций», — сказал Александр Ходжаев.
Во время визита министра здравоохранения Омана летом 2025 года был подписан меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения, который открыл возможности для более глубокого и тесного взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения по разным направлениям, таким как лечебный, образовательный процессы и производство лекарственных препаратов.
Как видно, продолжение не заставило себя ждать, и уже осенью этого года стороны сделали следующий шаг — заключили профильный меморандум о взаимопонимании в части обмена опытом в онкологии. Это свидетельствует о последовательности в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и устойчивой заинтересованности в развитии сотрудничества.
Одной из причин, почему двустороннее взаимодействие в медицине представляется перспективным, является и то, что для Омана здравоохранение входит в число национальных приоритетов, закрепленных в стратегическом плане всестороннего развития страны «Видение Омана — 2040». В этой сфере предполагается расширить количество медицинских специальностей и специализированных институтов и университетов для подготовки медперсонала, внедрять передовые международные практики в медцентрах и лабораториях. -0-