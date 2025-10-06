Юрист Соловьев: рэпера Macan не возьмут служить в Кремлевский полк

Получивший повестку рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может не рассчитывать попасть в Кремлевский полк. Как объяснил aif.ru юрист Иван Соловьев, артисту помешает ограничение по росту.
По данным из открытых источников, рост Косолапова составляет 175 см, вес — 64−65 кг.
«Это средние показатели, с которыми могут взять в любой род войск. В Кремлевский полк с таким ростом его вряд ли возьмут, а вот в десантники могут», — объяснил эксперт.
По словам юриста, Макан сможет продолжать заниматься творчеством в части, где будет проходить срочную службу.
«Никто не помешает артисту проявлять свои артистические способности во время службы в армии, демонстрировать таланты на подмостках во время армейских мероприятий. В любой части есть самодеятельность, есть соответствующий либо клуб либо культурно-досуговое направление деятельности», — отметил он.
Соловьев обратил внимание на то, что артисты, проходящие службу в армии по призыву, не прекращают вести интернет-блоги.
«Не знаю, кто там помогает им выходить в интернет, но, я так понимаю, поклонники не испытывают острого дефицита общения с этими звездами», — добавил эксперт.
Ранее российский рэпер Macan сообщил, что отправится проходить срочную службу в армии.