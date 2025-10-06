Экс-владельцу «Югры» Хотину грозит до 20 лет заключения по новому делу

Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину грозит до 20 лет заключения по второму уголовному делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Хотин обвиняется в совершении особо тяжкого и двух тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в материалах дела.
В рамках нового уголовного дела Алексея Хотина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества.
Агентство отмечает, что ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам заключения. Специалисты установили, что он и другие фигуранты дела украли 23,6 миллиарда рублей за счет выдачи в 2014—2017 годах заведомо невозвратных кредитов юрлицам, подконтрольным экс-владельцу банка «Югра».
Ранее сообщалось, что бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова арестовали на два месяца по нового уголовному делу о мошенничестве.