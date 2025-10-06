В городе Колпино построили спортивный зал для занятий борьбой

Зал борьбы имени А. А. Рощина построили на территории спортивно-оздоровительного центра «Ижорец» в городе Колпино, сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Объект возвели на несколько месяцев раньше срока, работы велись в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Зал уже ввели в эксплуатацию. Он предназначен для проведения занятий по греко-римской, вольной и женской вольной борьбе, а также панкратиона и грэпплинга.
Двухэтажное здание общей площадью более 900 кв. м оснащено современным оборудованием для тренировок и повышения мастерства, включая специализированные тренажеры. На первом этаже расположены зал для борьбы, многофункциональный тренажерный зал, а также хозяйственное помещение. На втором этаже находятся административные помещения, тренерская комната, душевые и раздевалки, медицинский кабинет. Для удобства посетителей созданы комфортные холлы.
Отметим, спортивный объект получил имя Анатолия Рощина — советского борца греко-римского стиля, олимпийского чемпиона 1972 года, многократного чемпиона мира, Европы и СССР.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.