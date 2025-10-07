Ричмонд
Национальный День вина в Кишиневе посетили около 150 000 человек

В Минсельхозе отчитались о проведении Дня вина в минувшие выходные.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Более 150 000 гостей из около 30 стран посетили мероприятия, организованные к XXIV Национальному дню вина, прошедшие в эти выходные в Кишиневе на площади Великого национального собрания, сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По данным ведомства, количество приобретенных посетителями Дня вина дегустационных карт увеличилось на 82% по сравнению с показателями 2024 года.

Также организаторы мероприятий на главной площади Кишинева сообщают о высоких показателях посещения гостями «Винной школы», призванной продвигать культуру ответственного потребления и образование в области энологии. Помимо этого, для пришедших на День вина были организованы тематические сессии, проведенные сомелье и дегустаторами с международным опытом. Были представлены местные сорта винограда, в особенности те, что выращивают в винодельческих регионах Молдовы с защищенным географическим указанием.

В программу также вошел Крестьянский двор — здесь были представлены традиционные ремесла, такие как гончарное дело, резьба по дереву, ковроткачество и живопись вином.