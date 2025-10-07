Национальный День вина в Кишиневе посетили около 150 000 человек

Также организаторы мероприятий на главной площади Кишинева сообщают о высоких показателях посещения гостями «Винной школы», призванной продвигать культуру ответственного потребления и образование в области энологии. Помимо этого, для пришедших на День вина были организованы тематические сессии, проведенные сомелье и дегустаторами с международным опытом. Были представлены местные сорта винограда, в особенности те, что выращивают в винодельческих регионах Молдовы с защищенным географическим указанием.