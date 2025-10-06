Путин поручил образовать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

Российский лидер Владимир Путин дал поручение создать рабочую группу, которая будет заниматься поддержкой семей с детьми.
«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — следует из документа, размещенного на сайте правовых актов.
Из распоряжения следует, что группа будет проводить анализ состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и профилактикой социального сиротства. В ее составе будет вестись разработка плана мероприятий по развитию этого направления вплоть до 2030 года. Рабочая группа также займется сбором статистических и иных данных, координацией работы органов власти для повышения эффективности функционирования системы, а также оценкой эффективности внедрения передовых практик.
Возглавит группу детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов» заявила, что главный финансовый документ России оказался подчиненным принципу «семейноцентричности».
Напомним, в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет при рождении второго или последующего ребенка, который был разработан по поручению президента России.