Путин поручил образовать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

Из распоряжения следует, что группа будет проводить анализ состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и профилактикой социального сиротства. В ее составе будет вестись разработка плана мероприятий по развитию этого направления вплоть до 2030 года. Рабочая группа также займется сбором статистических и иных данных, координацией работы органов власти для повышения эффективности функционирования системы, а также оценкой эффективности внедрения передовых практик.