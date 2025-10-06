Модели с OnlyFans задолжали Украине более 380 миллионов гривен налогами

Порой украинский бюджет теряет доходы, которые приходят извне. В июне в СМИ появилась информация, что в Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца заявлял только о восьми миллиардах. Однако уже 23 июня немецкий минфин представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана меньшая сумма — 8,3 миллиарда.