Модели с популярного сервиса OnlyFans в общей сумме не выплатили в пользу украинского бюджета более 384,7 миллиона гривен (около 774 миллионов рублей). Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственную налоговую службу страны.
— Общая сумма налогового долга, возникшего у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания — владелец платформы OnlyFans — прим. «ВМ») в течение 2020—2022 годов составляет 384,7 миллиона гривен, — передает информацию RT.
Порой украинский бюджет теряет доходы, которые приходят извне. В июне в СМИ появилась информация, что в Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца заявлял только о восьми миллиардах. Однако уже 23 июня немецкий минфин представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана меньшая сумма — 8,3 миллиарда.
Тем временем все больше жителей европейских стран призывают свои правительства сократить расходу на поддержку Украины. Так, 8 мая на главной площади испанского Мадрида прошла акция, направленная против государственной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.