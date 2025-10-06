Умерла солистка оперы Большого театра Беларуси Анна Гурьева — ей было 60 лет

Анна Гурьева родилась в творческой семье, а сцена с самого детства была для нее настоящим родным домом. Как сообщили в театре, артистка нередко вспоминала, как впервые вышла на сцену Большого в образе ребенка Чио-Чио-сан в опере Пуччини. А позже, готовясь к спектаклям, в гримерке надевала тот самый халат, в котором когда-то перед выходом на сцену ходила ее мама.