Данила Козловский прилетел в Петербург после трех лет жизни за границей

С 2022 года Козловский не участвовал в театральных постановках и не снимался в фильмах. Причиной этому стали обвинения из-за его позиции по поводу СВО и сообщений о его отъезде из России. Актер действительно уехал в США, где живет его бывшая гражданская жена и дочь, и попытался продолжить карьеру за границей. Однако в 2025 году стало известно, что он планирует вернуться на российскую сцену после того, как выиграл суд у общественного деятеля, который обвинял его в экстремизме.