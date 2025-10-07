Данила Козловский прилетел в Петербург после трех лет жизни за границей

Российский актер театра и кино Данила Козловский прилетел в Петербург после нескольких лет жизни за границей. Об этом стало известно из телеграм-канала артиста — Данила опубликовал фотографию на фоне осенней Северной столицы.
С 2022 года Козловский не участвовал в театральных постановках и не снимался в фильмах. Причиной этому стали обвинения из-за его позиции по поводу СВО и сообщений о его отъезде из России. Актер действительно уехал в США, где живет его бывшая гражданская жена и дочь, и попытался продолжить карьеру за границей. Однако в 2025 году стало известно, что он планирует вернуться на российскую сцену после того, как выиграл суд у общественного деятеля, который обвинял его в экстремизме.
Актер собирается выступить на российской сцене театра вновь. Данила выступит в спектакле-шоу.
— Это шоу, которое в переводе означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед вами Данила Козловский, — сказано на сайте афиши. Артист посетит с гастролями Москву, Петербург и еще несколько городов.