Прохор Шаляпин отказался оправдываться за шутку про ребёнка на телешоу

Ранее Прохор Шаляпин высказался о взаимной любви. По его мнению, взаимные двусторонние чувства в паре настолько редки, что их можно сравнивать с даром небес. Он добавил, что сама по себе любовь столь сложна, что не всякий может её обрести, а те, кому это удалось, должны работать над тем, чтобы её сохранить.