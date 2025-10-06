Гадюка укусила пьяного хорвата и умерла от количества алкоголя в его крови

— Интересно добавить, что змеиный яд не оказал на Штефа никакого действия, поскольку алкоголь в его крови мгновенно нейтрализовал его. Он попросил врача прислать ему по факсу объяснение того, как алкоголь спас ему жизнь, чтобы он наконец смог заставить жену замолчать, — передает News Bar.