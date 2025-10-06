Ричмонд
Гадюка укусила пьяного хорвата и умерла от количества алкоголя в его крови

Гадюка умерла от тяжелого отравления алкоголем после того, как укусила пьяного хорвата Штефа Радулича. После деловой встречи он решил прогуляться по окрестностям и не заметил, как подошел к змее, которая от испуга вцепилась в его ногу.

Мужчина собирался сразу же обратиться к врачам, но его внимание приковало странное поведение гадюки. Она закрыла глаза и дважды ударилась головой о дерево. Хорват попытался привести змею в чувство и даже повез ее в пункт неотложной помощи, но по дороге она скончалась.

— Интересно добавить, что змеиный яд не оказал на Штефа никакого действия, поскольку алкоголь в его крови мгновенно нейтрализовал его. Он попросил врача прислать ему по факсу объяснение того, как алкоголь спас ему жизнь, чтобы он наконец смог заставить жену замолчать, — передает News Bar.

Другой случай произошел в Индии, где местный житель по имени Сантош Лохар, живущий недалеко от города Навада, до смерти укусил змею, которая напала на него во время сна.