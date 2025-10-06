Бригадир одного из СПК Гродненского района похитил почти 3 тонны комбикорма, суд вынес приговор

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бригадир одного из СПК Гродненского района за восемь месяцев похитил комбикорм для откормки молодняка крупного рогатого скота весом почти 3 т. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Как рассказали в ведомстве, прокуратура Гродненского района в выездном судебном заседании поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, которому инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
Как установлено в ходе судебного следствия, бригадир одного из СПК Гродненского района, являясь должностным лицом, с мая по декабрь 2024 года, используя в качестве средства совершения преступления принадлежащий ему легковой автомобиль, похитил комбикорм для откормки молодняка крупного рогатого скота весом почти 3 т.
В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Гродненского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 3 года. В соответствии со ст.9 закона Республики Беларусь от 06.05.2025 «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» фигурант частично, сроком на 1 год, освобожден от основного наказания. Кроме того, в доход государства конфисковано средство совершения преступления — легковой автомобиль, принадлежащий обвиняемому.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке. -0-