В Челябинске модернизировали станцию водоочистки

Два этапа реконструкции станции водоочистки в Челябинске завершили в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего обновление очистных сооружений рассчитано на пять этапов, сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
«Прежняя станция с технологиями 50−60-х годов требовала нового подхода, и мы реализовали масштабную модернизацию ключевых технологических цепочек. Это значительно улучшит экологию в районе очистных сооружений. Дальше продолжим модернизацию с акцентом на систему биологической очистки», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.
В этом году завершены два этапа — сооружения механической очистки и обработки осадка. В ходе работ были построены цех механической очистки и песколовок, смонтирована приемная камера, установлено современное оборудование. Также возвели цех, который обеспечивает первичную очистку до 400 тыс. кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме. Кроме того, построили цех механического обезвоживания и установили насосы.
Модернизация очистных сооружений канализации позволяет уменьшить площадь задействованных иловых полей и тем самым сократить выбросы как в воздух, так и в реку Миасс. Производительность сооружений увеличилась, а объем выбросов летучих веществ сократился на 35−40%.
Отметим, в следующем году в Магнитогорске начнется реконструкция левобережных очистных сооружений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.