В Челябинске модернизировали станцию водоочистки

В этом году завершены два этапа — сооружения механической очистки и обработки осадка. В ходе работ были построены цех механической очистки и песколовок, смонтирована приемная камера, установлено современное оборудование. Также возвели цех, который обеспечивает первичную очистку до 400 тыс. кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме. Кроме того, построили цех механического обезвоживания и установили насосы.