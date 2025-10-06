Диетолог назвала самые подходящие для выпечки сорта яблок

Есть множество поздних сортов яблок для выпечки.
Шарлотка и яблочные пироги — самые популярные осенние блюда. Такая выпечка согревает в холодные вечера и поднимает настроение благодаря сочному, сладкому вкусу. Однако, чтобы лакомства получились действительно вкусными, важно правильно выбрать яблоки. Вместе с диетологом Ларисой Никитиной разбираемся, какие сорта яблок подходят для выпечки, и как их правильно готовить.
Какие сорта яблок используют для приготовления пирогов и шарлотки.
По словам диетолога Ларисы Никитиной, в России для приготовления шарлотки и других различных пирогов больше популярны такие поздние сорта, как «Антоновка», «Грэнни Смит», «Голден Делишес», «Фуджи», «Спартан», «Апорт». Они более сочные и сладкие, и их часто используют в приготовлении выпечки.
«Летние сорта, как правило, мягкие и не подходят для длительного хранения. Поэтому россияне чаще используют сорта более позднего сбора», — рассказала эксперт. Этих видов множество, поэтому можно выбрать наиболее подходящий по вкусу или для определенной выпечки.
Вот некоторые из поздних видов яблок:
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВремя антоновки: лучшие пироги и шарлотки из поздних яблок.
«Антоновка» — обладает кисло-сладким вкусом, сочной и рыхлой, зернистой мякотью. «Грэнни Смит» — обладают кисловатым вкусом и выраженной сочностью. Характерный аромат проявляется после термической обработки. Рекомендуются для приготовления шарлотки, открытых яблочных пирогов, а также пирожков с яблоками и корицей. «Голден Делишес» — универсальный сорт: благодаря балансу сладости, сочности и мягкой текстуры он идеально подходит для приготовления шарлотки и открытых пирогов. При термической обработке яблоки сохраняют свою форму и выделяют обильное количество сока. «Фуджи» — крупные, ярко-красные и исключительно сладкие яблоки, отличающиеся способностью сохранять свежесть до мая. Рекомендуются для использования в салатах, приготовлении соусов и выпечке. «Спартан» — сладкие, без кислинки. При термической обработке продукт выделяет значительное количество сока, что делает сочными пироги. «Апорт» — мякоть плодов отличается белым цветом и кисло-сладким вкусом. Активно выделяет сок при приготовлении, делает выпечку сочной.
Как лучше готовить яблоки, чтобы сохранить витамины.
Яблоки можно запекать в шарлоткеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Яблоки употребляют в пищу как в свежем виде, так и после термической обработки, сообщила эксперт. Фрукты запекают, мочат, сушат, а также используют для приготовления пастилы и натурального мармелада. Сушеные и замороженные яблоки рекомендуются в качестве здоровой альтернативы традиционным перекусам. Кроме того, добавление яблок в чай способствует обогащению вкуса напитка и увеличивает его полезные качества.
«Часто готовят яблочное варенье. Однако из-за высокого содержания сахара в самих плодах рекомендуется употреблять его в умеренных количествах. А вообще при приготовлении варенья можно обойтись без сахара», — сообщила эксперт.
Чем полезны яблоки.
Лариса Никитина отметила, что яблоки являются значимым источником витаминов. В частности, они богаты витамином С, который способствует укреплению иммунной системы и улучшает усвоение железа, а также содержат витамин К, необходимый для нормального процесса свертывания крови и поддержания крепости костей. Кроме того, в составе яблок присутствуют витамины группы B.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто полезнее: сушить, мочить или варить яблоки на зиму — мнение диетолога.
«Клетчатка в яблоках играет огромную роль в пищеварении. Она стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует моторику кишечника и помогает в устранении запоров. Поэтому яблоки рекомендуют есть детям и людям с малоподвижным образом жизни», — рассказывает эксперт.
Никитина подчеркнула, что яблоки часто называют «фруктом молодости» благодаря содержанию флавоноидов и полифенолов. Они защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.
Кому можно и нельзя яблоки.
Яблоки — полезный продукт для людей всех возрастных категорий — от детей до пожилых, отмечает Лариса Никитина. «В детское питание их начинают вводить примерно с 7−8 месяцев, когда начинается прикорм. На данном этапе предпочтительнее предлагать яблоки в запеченном виде, поскольку они легче усваиваются», — уточнила эксперт.
Запеченные яблоки не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта, а также не способствуют развитию процессов брожения и образованию газов. Взрослым и пожилым людям употребление яблок помогает поддержать нормальную работу пищеварительной системы, укрепить иммунитет. Также это отличный вариант диетического перекуса. По словам специалиста, регулярное потребление двух яблок в день позволяет полностью покрыть суточную потребность организма в витаминах, минералах и пищевых волокнах.