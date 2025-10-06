Диетолог назвала самые подходящие для выпечки сорта яблок

«Антоновка» — обладает кисло-сладким вкусом, сочной и рыхлой, зернистой мякотью. «Грэнни Смит» — обладают кисловатым вкусом и выраженной сочностью. Характерный аромат проявляется после термической обработки. Рекомендуются для приготовления шарлотки, открытых яблочных пирогов, а также пирожков с яблоками и корицей. «Голден Делишес» — универсальный сорт: благодаря балансу сладости, сочности и мягкой текстуры он идеально подходит для приготовления шарлотки и открытых пирогов. При термической обработке яблоки сохраняют свою форму и выделяют обильное количество сока. «Фуджи» — крупные, ярко-красные и исключительно сладкие яблоки, отличающиеся способностью сохранять свежесть до мая. Рекомендуются для использования в салатах, приготовлении соусов и выпечке. «Спартан» — сладкие, без кислинки. При термической обработке продукт выделяет значительное количество сока, что делает сочными пироги. «Апорт» — мякоть плодов отличается белым цветом и кисло-сладким вкусом. Активно выделяет сок при приготовлении, делает выпечку сочной.