«Каждый должен быть готов защищать Родину»: полпред Трутнев провел семинар по стрельбе среди губернаторов

На якутском полигоне «Сулус» собрались губернаторы дальневосточных регионов, чтобы принять участие в военно-полевом семинаре.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутне провел в Якутии военно-полевой семинар для губернаторов и военных, на котором лично вручил снайперские винтовки региональным главам. По его словам, каждый из руководителей регионов в случае чего должен быть готов защищать Родину.
«В те дни, когда Россия борется за свою независимость в рамках специальной военной операции, любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину», — заявил Трутнев в ходе семинара. Его слова приводит пресс-служба полпредства. Он подчеркнул, что главы регионов не только обеспечивают армию, но и сами готовы к личному участию в обороне.
Трутнев также добавил, что руководители ДФО показали себя очень достойно. Они способны не только помогать военнослужащим и обеспечивать их техникой, но и при необходимости, уверенно держать в руках оружие. По его словам, Дальний Восток не словом, а делом доказывает, что готов к защите своей страны. В частности, с региона постоянно отправляются гуманитарные грузы и добровольцы на СВО. Трутнев выразил уверенность, что совсем скоро этот опыт шагнет за пределы ДФО.
На полигоне «Сулус» в Якутске прошел военно-полевой семинар в рамках третьего Всероссийского турнира памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова. В турнире приняли участие главы всех регионов Дальнего Востока и представители военного командования.
Сначала была теоретический курс. Затем губернаторы пошли стрелять на полигон. Лучшими стрелками стали генерал-лейтенант Михаил Носулев и сам Юрий Трутнев — оба поразили цель с 1500 метров. Полпред стрелял вне конкурса. Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк показала результат 1300 метров, глава Чукотки Владислав Кузнецов — 1200 метров. Организатором семинара выступила Федерация боевого снайпинга.
