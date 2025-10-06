«Каждый должен быть готов защищать Родину»: полпред Трутнев провел семинар по стрельбе среди губернаторов

Трутнев также добавил, что руководители ДФО показали себя очень достойно. Они способны не только помогать военнослужащим и обеспечивать их техникой, но и при необходимости, уверенно держать в руках оружие. По его словам, Дальний Восток не словом, а делом доказывает, что готов к защите своей страны. В частности, с региона постоянно отправляются гуманитарные грузы и добровольцы на СВО. Трутнев выразил уверенность, что совсем скоро этот опыт шагнет за пределы ДФО.