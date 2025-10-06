Минкультуры и «Беларусьфильм» объявили конкурс сценарных заявок для анимационных фильмов

Цель проведения конкурса — отбор синопсисов полнометражных фильмов и сериалов. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные сценаристы и режиссеры анимационного кино и студенты профильных специальностей. Подать заявку можно с 6 по 20 октября 2025 года.