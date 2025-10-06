Минкультуры и «Беларусьфильм» объявили конкурс сценарных заявок для анимационных фильмов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры и Национальная киностудия «Беларусьфильм» проводят конкурс синопсисов сценариев для производства фильмов в анимационной форме в 2026—2030 годах. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.
Цель проведения конкурса — отбор синопсисов полнометражных фильмов и сериалов. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные сценаристы и режиссеры анимационного кино и студенты профильных специальностей. Подать заявку можно с 6 по 20 октября 2025 года.
По результатам рассмотрения представленных сценариев с 21 октября по 1 ноября 2025 года экспертная комиссия определит победителей конкурса, синопсисы которых рекомендуются для создания сценариев фильмов в анимационной форме.
Заявку на участие в конкурсе можно подать по электронной почте ministerstvo@kultura.gov.by. С формой заявки и полными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. -0-