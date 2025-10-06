Открытия нобелевских лауреатов по медицине будут в основе технологий будущего

«Это открытие объясняет, почему иммунная система не атакует собственные клетки и что в организме “ломается”, когда развиваются аутоиммунные заболевания. Или иммунная система “не вовремя” реагирует на развитие опухоли. Эти знания используются при разработке новых подходов в лечении аутоиммунных заболеваний, пересадках органов и иммунной терапии рака. В частности, был выделен конкретный ген, “поломки” которого отвечают за развитие подобных заболеваний. Это FOXP3», — сказал он.