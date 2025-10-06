В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Акинфеева, Дивеева и Мусаева

Опасения о серьезной травме у Игоря Акинфеева не подтвердились — спортсмен подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Он уже приступил к курсу терапии, но назвать конкретные сроки лечения довольно сложно. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе футбольного клуба ЦСКА.
По словам представителей команды, Тамерлан Мусаев в то же время получил растяжение задней поверхности бедра и тоже начал проходить лечение. Ориентировочный срок его восстановления составит около двух недель. Футболисту придется пропустить сбор национальной команды.
— Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее четырех-пяти дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды, — передает официальный Telegram-канал ЦСКА.
Акинфеев повторил антирекорд по серии матчей с пропущенными голами в Российской премьер-лиги. Клуб ЦСКА переиграл «Сочи» со счетом 3:1 в девятом туре. Футболист пропустил мяч в восьмом матче кряду.