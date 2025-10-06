В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Акинфеева, Дивеева и Мусаева

Опасения о серьезной травме у Игоря Акинфеева не подтвердились — спортсмен подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Он уже приступил к курсу терапии, но назвать конкретные сроки лечения довольно сложно. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе футбольного клуба ЦСКА.