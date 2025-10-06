В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли первый технопарк «Кванториум»

Первый в Выборгском районе Санкт-Петербурга детский технопарк «Кванториум» открыли в школе № 482 в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.
«Школа № 482 выбрана не случайно. Ведь здесь есть естественно-научное направление, углубленное изучение химии, биологии и математики. Новые образовательные возможности помогут ребятам реализовать свой потенциал и подготовиться к освоению перспективных специальностей», — отметила заместитель главы администрации Выборгского района Наталия Никишина.
В «Кванториуме» учащиеся с 5 по 11 класс смогут изучать современные лазерные технологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование, нейротехнологии и искусственный интеллект. Также в технопарке доступны шесть лабораторий: «IT-квантум», «Робоквантум», «Хайтек», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Биоквантум».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.