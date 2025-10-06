Принца Гарри одолела сталкерша: одержимая незнакомка смогла дважды приблизиться к нему в Лондоне

Издание отмечает, что женщина находится в списке одержимых королевской семьей, этот перечень составила частная разведывательная компания для команды личной безопасности Гарри. Состояние психического здоровья девушки неизвестно, но утверждается, что она якобы ездила за герцогом по всему миру. Ее видели и во время трехдневного визита Гарри и его жены Меган Маркл в Нигерии в мае 2024 года.