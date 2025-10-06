Принца Гарри одолела сталкерша: одержимая незнакомка смогла дважды приблизиться к нему в Лондоне

Одержимая принцем Гарри незнакомка дважды смогла приблизиться к нему во время его визита в Лондон в прошлом месяце. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации газеты, 9 сентября женщине разрешили пройти в «безопасную зону» в отеле в центре Лондона, где находился герцог Сассекский, он находился на церемонии награждения WellChild Awards. А спустя два дня незнакомку перехватил член частной охраны Гарри в Центре исследований взрывных травм на западе Лондона, где не было полиции.
Издание отмечает, что женщина находится в списке одержимых королевской семьей, этот перечень составила частная разведывательная компания для команды личной безопасности Гарри. Состояние психического здоровья девушки неизвестно, но утверждается, что она якобы ездила за герцогом по всему миру. Ее видели и во время трехдневного визита Гарри и его жены Меган Маркл в Нигерии в мае 2024 года.
К слову, в сентябре во время визита в Великобританию принц Гарри впервые встретился со своим отцом, королем Карла III впервые за 19 месяцев. Об этом сообщало издание Daily Mail.