Новосибирский краеведческий музей стал лауреатом премии «Пушкинская карта»

Лауреатом премии Министерства культуры России «Пушкинская карта. Премия», учрежденной в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», стал Новосибирский государственный краеведческий музей. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Награждение состоялось в Бетховенском зале Большого театра 3 октября. Новосибирский музей получил награду в номинации «Лучший региональный музей». Всего лауреатами премии стали 70 учреждений и 10 регионов, внесшие значительный вклад в развитие программы «Пушкинская карта».
«Мы гордимся тем, что Новосибирский государственный краеведческий музей вошел в число лауреатов всероссийской премии “Пушкинская карта. Премия”. Эта награда — признание не только высокого профессионализма музейной команды, но и активной культурной жизни региона в целом. Программа “Пушкинская карта” стала важным элементом государственной культурной политики, направленной на укрепление духовно-нравственных ценностей и поддержку интереса молодого поколения к национальному наследию. Мы будем и далее развивать это направление, создавая новые формы взаимодействия с молодежной аудиторией и обеспечивая доступность лучших культурных инициатив для жителей Новосибирской области», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.
Новосибирский государственный краеведческий музей активно участвует в проекте «Пушкинская карта». В 2024 году по карте музей посетили тысячи юных новосибирцев, принявших участие в выставках, экскурсиях и культурно-образовательных программах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.