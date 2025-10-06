Новосибирский краеведческий музей стал лауреатом премии «Пушкинская карта»

«Мы гордимся тем, что Новосибирский государственный краеведческий музей вошел в число лауреатов всероссийской премии “Пушкинская карта. Премия”. Эта награда — признание не только высокого профессионализма музейной команды, но и активной культурной жизни региона в целом. Программа “Пушкинская карта” стала важным элементом государственной культурной политики, направленной на укрепление духовно-нравственных ценностей и поддержку интереса молодого поколения к национальному наследию. Мы будем и далее развивать это направление, создавая новые формы взаимодействия с молодежной аудиторией и обеспечивая доступность лучших культурных инициатив для жителей Новосибирской области», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.