Три особняка бывшего главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова в престижном районе британского города Брайтон, известном как «Голливудские холмы», уже почти десять лет пустуют. Приобретенные за миллионы долларов дома превратились в «заброшенные руины» и неоднократно подвергались разграблению, пишет Daily Mail.
Как утверждает издание, Федотов купил первые два особняка в 2012 году за 3,64 миллиона и 1,95 миллиона долларов, а третий — в 2014-м за 3,25 миллиона, через год после свадьбы со швейцаркой Кирой Федотовой. В модернизацию он вложил еще около 2,6 миллиона долларов: построил летний домик, бассейн и установил мраморные интерьеры. Уже в 2016 году часть недвижимости была переписана на супругу, чтобы снизить внимание к самому бизнесмену.
— У нас было много проблем из-за того, что к нам врывались школьники. Они разрисовывали стены граффити и устраивали вечеринки, — передает слова одной из местных жительниц Daily Mail.
После начала СВО Запад арестовал десятки яхт, принадлежащих бизнесменам, якобы имеющим близкие связи с президентом России Владимиром Путиным. Однако большинство из них не было продано на аукционах, как предполагалось, а продолжает стоять в портах.