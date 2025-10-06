Особняки экс-главы РАО Федотова разграбили в престижном районе Брайтона в Англии

Как утверждает издание, Федотов купил первые два особняка в 2012 году за 3,64 миллиона и 1,95 миллиона долларов, а третий — в 2014-м за 3,25 миллиона, через год после свадьбы со швейцаркой Кирой Федотовой. В модернизацию он вложил еще около 2,6 миллиона долларов: построил летний домик, бассейн и установил мраморные интерьеры. Уже в 2016 году часть недвижимости была переписана на супругу, чтобы снизить внимание к самому бизнесмену.