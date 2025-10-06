Популярность Пушкина выросла в 12 раз, когда его процитировал Путин

Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин рассказал, что предпочитает читать произведения Александра Пушкина в свободное время перед сном. По его словам, это помогает глубже осознать дух той эпохи и взгляды людей, живших в то время. Глава государства отметил, что накануне ознакомился со стихотворением Пушкина, посвященным Бородинскому сражению, и был поражен тем, насколько оно сохранило свою актуальность.