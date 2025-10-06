Популярность Пушкина выросла в 12 раз, когда его процитировал Путин

Интерес к Пушкину вырос в 12 раз после выступления Путина на «Валдае».
После выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» интерес к стихотворению Пушкина «Бородинская годовщина» вырос в 12 раз. Об этом сообщает книжный сервис «Строки».
«Интерес к самому стихотворению “Бородинская годовщина” вырос в 12 раз, а потребление сборника, включающего это произведение, “Стихотворения. 1831 год” вырос на 15 процентов», — приводит слова компании «Лента.ру». Отмечается, что со 2 по 5 октября поисковые запросы по фамилии Пушкин в сервисе выросли на 65%.
Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин рассказал, что предпочитает читать произведения Александра Пушкина в свободное время перед сном. По его словам, это помогает глубже осознать дух той эпохи и взгляды людей, живших в то время. Глава государства отметил, что накануне ознакомился со стихотворением Пушкина, посвященным Бородинскому сражению, и был поражен тем, насколько оно сохранило свою актуальность.