НАН определит лучшего ученого по итогам 2025 года

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее эффективно работающих в 2025 году ученых Академии наук, имеющих значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, внесших весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в Беларуси, укрепление международного авторитета НАН, подготовку кадров высшей научной квалификации.