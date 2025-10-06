Ричмонд
Юрий Слюсарь сообщил Валентине Матвиенко о строительстве БСМП в Таганроге

В Таганроге начали прокладывать коммуникации для будущей больницы.

Источник: Комсомольская правда

Вопросы социально-экономического развития Ростовской области донской губернатор Юрий Слюсарь обсудил с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Москве.

На встрече рассмотрели реализацию двух крупных проектов: реконструкцию Таганрогской больницы скорой медицинской помощи и продолжение благоустройства Пушкинской набережной.

Губернатор пояснил, что реконструкция, по сути, — строительство новой БСМП в Таганроге. Работы уже стартовали: прокладываются коммуникации, создается котлован.

Юрий Слюсарь также затронул тему продолжения работ на Пушкинской набережной. После успешного завершения в 2024 году первого этапа благоустройства началась подготовка ко второму и третьему этапам.

— Таганрог — уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием, и мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр, — сказала Валентина Матвиенко.

В Ростовской области стартовал отопительный сезон.

