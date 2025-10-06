Назначенный главой Минобороны Франции Ле Мэр отказался от своей должности

Еще в сентябре парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и даже коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.