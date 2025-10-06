Назначенный главой Минобороны Франции Ле Мэр отказался от своей должности

Экс-министр экономики и финансов, назначенный министром Вооруженных сил Франции, Брюно Ле Мэр, заявил, что отказывается от своей должности из-за критики со стороны оппозиции и отставки премьера Себастьена Лекорню. Соответствующая публикация в понедельник, 6 октября, появился на его странице в социальной сети Х.
— Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию, — говорится в посте.
Он добавил, что принял должность из «чувства долга» и ради «служения Франции».
— В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту республики немедленно уйти из правительства и передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял мое предложение, — написал политик.
Лэ Мэр также заявил, что надеется на то, что его добровольный уход поможет разблокировать переговоры по новому правительству.
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Глава государства его отставку принял.
Еще в сентябре парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и даже коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.