Военкор Сладков призвал ввести в России наказание за тунеядство

Сладков заявил, что все обязаны оплачивать медстраховку в России.

Источник: Комсомольская правда

В России предлагают ввести статью, предусматривающую наказание за тунеядство. С такой инициативой выступил военный корреспондент Александр Сладков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист считает, россияне должны самостоятельно оплачивать бесплатную медицину в стране. По его словам, медуслуги в государстве оказываются своевременно и в полной мере, поэтому платить за них вполне справедливо.

«Я за статью за тунеядство. Медицинскую страховку и бесплатное образование надо оплачивать. Работать и платить налоги должны все, либо просто платить налоги», — написал в своем посте Сладков.

Напомним, что совсем недавно глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан России ежегодно выплачивать по 45 тысяч рублей на обязательные медстраховки. Эта инициатива направлена на то, чтобы стимулировать трудоспособных россиян к официальному трудоустройству.

