Военкор Сладков призвал ввести в России наказание за тунеядство

Напомним, что совсем недавно глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан России ежегодно выплачивать по 45 тысяч рублей на обязательные медстраховки. Эта инициатива направлена на то, чтобы стимулировать трудоспособных россиян к официальному трудоустройству.