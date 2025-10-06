Россиян предупредили о влиянии температуры еды на кишечник

По словам диетолога, сильно горячая пища может вызвать раздражение кишечника.
Теплая еда лучше воспринимается организмом, а именно она исключает спазмы в кишечнике. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог и кандидат биологических наук Александра Гуськова.
«С точки зрения воздействия на кишечник, теплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов», — пояснила Гуськова в интервью «Радио 1». Она добавила, что слишком горячая пища может раздражать слизистую, а холодные продукты — вызывать спазмы.
По словам специалиста, для нормального пищеварения лучше употреблять блюда комфортной температуры и избегать крайностей. Гуськова подчеркнула, что научных данных о влиянии температуры пищи на развитие депрессии или тревожности пока нет.
