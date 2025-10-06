Россиян предупредили о влиянии температуры еды на кишечник

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов предупредил, что интервальное голодание может быть опасно даже для здоровых людей. Этот метод, предполагающий длительные периоды отказа от пищи (до 16−18 часов), может вызвать побочные эффекты, такие как быстрая утомляемость, головные боли, тошнота и бессонница. Врач отметил, что у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и гормонального баланса, а также у беременных и кормящих женщин, этот метод питания может быть противопоказан. Ромасов посоветовал перед началом нового режима питания проконсультироваться со специалистом.