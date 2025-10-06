Ричмонд
Около 1 тыс. школьников посетят МТЗ на осенних каникулах

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод во время предстоящих осенних каникул посетят около 1 тыс. школьников. Об этом сообщил начальник музейно-промышленного центра трудовой славы МТЗ Сергей Сидорович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.

«Подобные экскурсии прежде всего познавательны для ребят, которые увидят, как работает наше предприятие и, возможно, в будущем сами захотят начать здесь свою карьеру. Особой популярностью у юных посетителей пользуются интерактивные форматы. Спрос на экскурсии стабильно высок, записываться желательно заранее. Например, на время осенних каникул свободных мест уже нет», — рассказал Сергей Сидорович.

По его словам, сейчас можно записаться на экскурсии на зимние и весенние каникулы. При этом возможны как групповые, так и индивидуальные посещения. -0-