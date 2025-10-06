Невролог развеяла мифы про радикулит

Невролог подчеркнула, что сейчас вместо устаревшего термина «радикулит» предпочтительно использовать более точное обозначение — «радикулопатия». Котляр также напомнила, что наличие грыжи на МРТ не всегда объясняет симптомы пациента. Для постановки диагноза требуется комплексная оценка жалоб, данных осмотра и снимков.